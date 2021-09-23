Дмитрий Гордон раскрыл рецепт счастливого брака

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал о разводе с первой женой в интервью YouTube-канала «Вписка». По просьбе собеседников он также раскрыл рецепт счастливого брака.

По словам Гордона, первый раз он женился в 23 года. Изначально счастливый брак развалился, потому что у супругов «пропал взаимный интерес».

«Как сделать брак счастливым? Надо выбирать себе в партнеры человека, которого ты, конечно, должен любить. Но и человека, с которым тебе еще интересно», — описал идеальную семью Гордон. В качестве подтверждения своих слов он вспомнил цитату «умудренного сединами и опытом» друга: «Хорошо, когда после семи лет брака по одной комнате с тобой ходит не враг».

Журналист уверен, что сексуальная тяга к партнеру рано или поздно снижается, а человеческий интерес друг к другу остается. «Когда тебе с человеком интересно и когда вы можете с человеком говорить или молчать на одной волне. Когда вы можете даже молчать, и вам хорошо друг с другом — вот это самое главное», — заключил телеведущий.

Ранее Гордон признался в любви к российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Он сказал, что отправил зарубежному коллеге в подарок набор конфет «Гордон в шоколаде».