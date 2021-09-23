Приземлившихся на дорогу в Москве парашютистов сняли на видео

В Москве парашютисты спрыгнули с высотки, приземлились на дорогу и попали на видео

На Ленинском проспекте в Москве несколько парашютистов спрыгнули с высотки и приземлились на дорогу. Видео публикует Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как два парашютиста летят над Ленинским проспектом. Один из них пытается приземлиться рядом с дорогой, но ветер относит его на проезжую часть. Второму парашютисту удается приземлиться на обочине.

Ранее в Краснодаре парашютист из летного училища ошибся с траекторией и приземлился на кондиционер одного из домов. Россиянин висел на высоте 13 этажа — хозяева жилья пустили парашютиста домой и не стали жаловаться на такую посадку.