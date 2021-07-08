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Российский парашютист ошибся с траекторией и повис на кондиционере многоэтажки

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В Краснодаре парашютист из летного училища ошибся с траекторией и приземлился на кондиционер одного из домов. Видео с повисшим парашютом на многоэтажке публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах можно наблюдать парашют, который повис на 13 этаже. Его хозяин, судя по видео, находится в квартире. По информации канала, хозяева жилья пустили парашютиста домой и не стали жаловаться на такую посадку.

Ранее сообщалось, что парашютисты совершили прыжки из самолета в центре Екатеринбурга и привлекли внимание местных жителей. В городе состоялись всероссийские соревнования по парашютному спорту на точность приземления под названием «Европа-Азия», в рамках которых парашютисты должны были приземлиться на понтон, установленный на реке Исеть. Спортсмены приземлялись на заданную точку диаметром в один сантиметр.

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