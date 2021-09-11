Российский парашютист погиб при групповом прыжке

В Подмосковье во время группового прыжка погиб парашютист

В подмосковной Коломне на аэродроме «Коробчеево» во время группового прыжка погиб парашютист. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, 45-летний россиянин Михаил Лейкин во время группового прыжка столкнулся с другим парашютистом в воздухе — из-за этого он не успел раскрыть парашют и разбился.

Второй спортсмен, с которым столкнулся россиянин, смог приземлиться на запасном аэродроме, он не пострадал.

Российский парашютист в Чите зацепился за вертолет и попал на видео. На кадрах видно, как воздушный транспорт снижается, рядом с ним развевается полотно. Когда вертолет приближается к земле, к нему подбегает человек.