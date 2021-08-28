Бомбардировщик Су-24 разбился в Пермской области

Фронтовой бомбардировщик Су-24 разбился в Верещагинском районе Пермского края 27 августа. Министерство обороны России подтвердило катастрофу, сообщает ТАСС.

Как стало известно, самолет совершал плановый перелет на ремонт под Пермью без боекомплекта. Падение борта произошло сразу после взлета. По словам источника «Интерфакс», причиной крушения мог стать отказ техники.

По словам очевидцев, они увидели, как объятый пламенем самолет упал в лес. Свидетели произошедшего также сняли на видео столб дыма, поднимающийся с места крушения самолета.

Пилоты катапультировались и остались живы

Оба пилота Су-24 катапультировались и выжили. Источник ТАСС в авиакругах рассказал, что члены экипажа получили травмы, но, несмотря на это, после приземления самостоятельно дошли за помощью в деревню Заполье и по телефону связались с командованием.

По словам собеседника агентства, у одного пилота, предположительно, травмированы обе руки, у другого — одна. При этом очевидцы катастрофы рассказали, что после падения самолета обнаружили двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. «Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался», — поделилась одна из местных жительниц.

В Минбороны сообщили, что на данный момент летчики находятся в лечебном учреждении. Там также заверили, что жизням пилотов угрозы нет. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, состояние обоих пилотов оценивается как удовлетворительное.

Катастрофа стала шестой по счету за месяц

Падение бомбардировщика Су-24 стало шестой за месяц катастрофой с российскими самолетами, подсчитал Telegram-канал «Военный обозреватель». В результате всех аварий погибли 9 летчиков, в том числе два Героя России.

Первая катастрофа случилась 31 июля (истребитель Су-35, Сахалин), вторая — 14 августа (самолет-амфибия Бе-200 «Альтаир», Турция), третья — 17 августа (легкий транспортный самолет Ил-112В, Московская область), четвертая — 18 августа (истребитель МиГ-29СМТ, Астраханская область), пятая — 23 августа (тоже МиГ-29СМТ в Астраханской области).

Авиаэксперт и бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич рассказал, что тактический фронтовой бомбардировщик Су-24 является сложной, но проверенной временем машиной. Он подчеркнул, что с Су-24 давно не было проблем, так как это абсолютно отработанный самолет. «Поэтому если там отказ техники, то уже по старости или от плохого обслуживания. А если ошибка летчика, можно строить разные гипотезы — то ли просто ошибся, то ли выучки мало, то ли большой перерыв в полетах, а может, метеоусловия», — добавил он.

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.