Оценено состояние пилотов разбившегося Су-24

Летчики разбившегося в Пермском крае фронтового бомбардировщика Су-24 успешно катапультировались и живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Живы, их везут в больницу в Верещагинском районе на осмотр», — сказал собеседник агентства. По словам представителя экстренных служб, состояние обоих пилотов оценивается как удовлетворительное.

В Минобороны России заявили, что члены экипажа Су-24, разбившегося под Пермью, находятся в лечебном учреждении. В военном ведомстве заверили, что жизням пилотов угрозы нет.

Фронтовой тактический бомбардировщик Су-24 разбился в Верещагинском районе Пермского края 27 августа.

Причины случившегося выясняются.

«Интерфакс», ссылаясь на источник, сообщает, что причиной аварии мог стать отказ техники.

Как подсчитал канал «Военный обозреватель» в Telegram, за последний месяц с российскими самолетами произошло шесть катастроф.

