Названа возможная причина крушения Су-24 под Пермью

Отказ техники мог стать причиной крушения российского тактического фронтового бомбардировщика Су-24 в Пермском крае. Возможную причину назвал «Интерфакс» информированный источник.

Уточняется, что в пятницу, 27 августа, самолет выполнял тренировочный полет. По данным ТАСС, Су-24 разбился сразу после взлета. Оба пилота катапультировались и выжили.

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производства.