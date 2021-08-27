Пилоты разбившегося Су-24 сами пришли за помощью со сломанными руками

Пилотов разбившегося тактического фронтового бомбардировщика Су-24 доставят в лечебное учреждение Перми. По предварительной информации, у обоих летчиков диагностированы переломы рук. Подробности о состоянии их здоровья раскрыл источник ТАСС в авиакругах.

По его словам, у одного пилота, предположительно, травмированы обе руки, у другого — одна. Он отметил, что после приземления члены экипажа самостоятельно дошли за помощью в деревню Заполье и по телефону связались с командованием.

Ранее собеседник РИА Новости уточнил, что летчиков должны доставить в больницу в Верещагинском районе на осмотр. По данным представителя экстренных служб, состояние обоих пилотов оценивается как удовлетворительное.

В Минобороны России, в свою очередь, заверили, что угрозы для жизни пилотов нет.

Фронтовой тактический бомбардировщик Су-24 разбился в Верещагинском районе Пермского края 27 августа. Оба пилота катапультировались и выжили. Возможной причиной крушения мог стать отказ техники.