Авиаэксперт рассказал о гибели летчиков-испытателей при создании Су-24

Тактический фронтовой бомбардировщик Су-24, разбившийся в Пермском крае, является сложной, но проверенной временем машиной. Об этом в беседе с «Радиоточка НСН» рассказал авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич.

По его словам, Су-24 — это непростой в пилотировании самолет, при создании которого погибли несколько летчиков-испытателей — от трех до пяти человек. «Потом его довели, это хороший фронтовой бомбардировщик, он доведен. Он рождался тяжело, потому что, когда он появлялся, в него было заложено очень много новшеств на то время», — отметил Лукашевич и добавил, что бомбардировщик — сложная машина, которая не прощает ошибок и требует собранности.

Авиаэксперт подчеркнул, что с Су-24 давно не было проблем, так как это абсолютно отработанный самолет. «Поэтому если там отказ техники, то уже по старости или от плохого обслуживания. А если ошибка летчика, можно строить разные гипотезы — то ли просто ошибся, то ли выучки мало, то ли большой перерыв в полетах, а может, метеоусловия», — прокомментировал Лукашевич названную ранее возможную причину крушения бомбардировщика.

Фронтовой тактический бомбардировщик Су-24 разбился в Верещагинском районе Пермского края 27 августа. Оба пилота катапультировались. Они живы и доставлены в больницу. Источник ТАСС в авиакругах рассказал, что члены экипажа получили переломы рук, но несмотря на это после приземления самостоятельно дошли за помощью в деревню Заполье и по телефону связались с командованием.

