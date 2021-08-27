Очевидцы рассказали о крушении Су-24 в Пермском крае

Свидетели крушения тактического фронтового бомбардировщика Су-24, которое произошло в Пермском крае, рассказали подробности произошедшего в разговоре с URA.RU.

По словам одной из местных жительниц, она и другие очевидцы увидели, как объятый пламенем самолет упал в лес. «Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно все. Видимо, переломался», — поделилась она.

Ранее источник ТАСС в авиакругах рассказал, что члены экипажа получили травмы, но, несмотря на это, после приземления самостоятельно дошли за помощью в деревню Заполье и по телефону связались с командованием.

Фронтовой тактический бомбардировщик Су-24 разбился в Верещагинском районе Пермского края 27 августа. Оба пилота катапультировались. Они живы и доставлены в больницу. Возможной причиной крушения мог стать отказ техники.