Мишустин утвердил упрощенные правила ввоза лекарств для тяжелобольных

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил упрощенные правила выдачи разрешений на ввоз в страну лекарств для граждан с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщается на сайте правительства.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2022 года. Теперь благотворительные фонды и медицинские организации смогут подавать заявление на получение разрешений на ввоз препаратов через единый портал госуслуг.

«Заявление на его получение и необходимые документы фонды и клиники смогут направлять в электронной форме через портал госуслуг. Разрешение Росздравнадзора будет размещаться в личном кабинете заявителя в течение пяти дней», — говорится в сообщении.

Это касается незарегистрированных в России препаратов и не имеющих отечественных аналогов. Раньше такие лекарства ввозились по индивидуальному согласованию с Росздравнадзором. Подчеркивается, что такой формат ускорит процесс ввоза лекарств.

Ранее сообщалось, что родители детей с эпилепсией попросили Минздрав возобновить поставки в Россию жизненно важного препарата «Суксилеп». Как пояснила инициатор обращения, мать семилетней девочки с эпилепсией, лекарство не зарегистрировано в России, поэтому получить его можно было только после решения врачебной комиссии.