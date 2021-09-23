В России оценили стоимость обеспечения работы устойчивого Рунета

Российские власти подсчитали, сколько денег придется инвестировать в обеспечение работы устойчивого Рунета. По данным РБК, чиновники оценили расходы в 31 миллиард рублей.

Журналисты изучили материалы к проекту закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Согласно документам, в 2022 году расходы России могут составить до 10,8 миллиарда рублей, а в два ближайших года — 10,3 и 9,5 миллиарда рублей соответственно. В общей сложности страна планирует потратить почти 31 миллиард рублей.

Поправки в федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу в ноябре 2019 года. Проект об устойчивом Рунете подразумевает создание в России дублирующей интернет-инфраструктуры. Утвержденные поправки в закон предполагают возможность централизованного управления Рунетом в случае внешней угрозы.

Незадолго до принятия закона российские власти объяснили, что создание резервной структуры является вынужденной мерой в условиях новой стратегии национальной кибербезопасности США.