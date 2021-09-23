Российских водителей прекратили штрафовать за одно нарушение

ГИБДД прекратила штрафовать российских водителей за превышение средней скорости. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление МВД.

Там пояснили, что используемые формы федерального статистического наблюдения не содержат сведений по делам о нарушениях по статье 12.9 КоАП на протяженном участке дороги, зафиксированных в автоматическом режиме. При этом в ведомстве не уточнили, как давно россиян перестали штрафовать за одно это нарушение и по какой причине.

Как пишет издание, практика, когда нарушение фиксируют две камеры, находящиеся на расстоянии нескольких километров друг от друга, была в России практически семь лет. Россияне нередко жаловались, что это незаконно, поскольку правила дорожного движения не содержат понятия «средняя скорость».

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России поменялся знак, предупреждающий водителей о камерах на дорогах: табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» окончательно заменил знак 6.22 с таким же обозначением. Отличия старой таблички и заменившего ее знака в том, что новый не указывает конкретное место работы камер.