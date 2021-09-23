Гостям на свадьбе пришлось пройти испытание для доступа к праздничному столу

Пара из английского города Шрусбери, графство Шропшир, придумала необычное испытание для гостей на своей свадьбе, которое им пришлось пройти для получения доступа к праздничному столу. Об этом сообщает Daily Mirror.

32-летние Джеймс и Джемма Шерред поженились 21 августа. Пара пригласила 80 человек. Джеймс, учитель математики в средней школе, предложил Джемме зашифровать номера столов — в итоге они заставили гостей решить математическую задачу, указанную в списке рядом с их именами, чтобы узнать свои места за свадебным завтраком. Жених и невеста попросили приглашенных повторить дифференцирование и тригонометрию перед торжеством.

«Друзьям и родственникам очень понравилось. Правда поначалу была паника — гости говорили: "О нет, только не математика!". Но вскоре они со всем разобрались, и никто не остался голодным», — рассказал Джеймс. Он признался, что очень жалел, что не видел лица ненавидящих математику гостей в тот момент, когда они решали сложные примеры.

Джеймс рассказал, что пошутил над братом и дал ему самую легкую задачу — посчитать, сколько будет один плюс один. Другу жениха, математику по образованию, напротив, достался самый трудный из всех примеров.

Ранее сообщалось, что невеста потребовала от гостей потратить на свадебные подарки минимум 400 долларов и была опозорена в сети. Так, будущая жена опубликовала на своей странице в Facebook пост со списком вещей, которые она бы хотела получить в честь торжества.