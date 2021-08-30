Молодожены выставили счет не явившимся на свадьбу гостям

Молодожены из США потребовали по 240 долларов с не явившихся на свадьбу гостей

Молодожены из американского города Чикаго, штат Иллинойс, выставили счет не явившимся на свадьбу гостям. Об этом сообщает сайт телеканала WGN 9.

44-летний Даг Симмонс (Doug Simmons) и 43-летняя Дедра Симмонс (Dedra Simmons) потребовали по 240 долларов (17,6 тысячи рублей) от гостей, которые сообщили, что придут на их свадьбу, и не явились.

Молодожены сыграли свадьбу в отеле Royalton Negril Resort & Spa на Ямайке. Затраты на каждого гостя составили 120 долларов (8,8 тысячи рублей). Паре пришлось внести аванс за празднование свадьбы. Они пригласили более 100 гостей.

Даг написал в Facebook: «Не обижайтесь, когда я направлю вам этот счет. Он будет выглядеть примерно так. Я отправлю его по электронной почте и в бумажном варианте, просто на случай, если вы не получите по электронной почте».

Он рассказал, что они с женой решили направить счета после того, как многократно спрашивали гостей, приедут ли они на свадьбу на Ямайке. Некоторые приглашенные утверждали, что приедут, но так и не явились на мероприятие. При этом они не удосужились даже позвонить или написать, что не смогут присутствовать. «Я воспринял это как личное оскорбление», — сказал Симмонс.

Пара пояснила, что проблема не столько в деньгах, сколько в обиде на тех, кто не явился.

Пост мужчины стал вирусным в Twitter и вызвал смешанную реакцию пользователей. Один из них написал: «Я бы сразу направил этот счет обратно». Другой встал на сторону молодоженов: «Это ужасно, но хуже только согласиться прийти и не явиться на свадьбу».

Ранее сообщалось, что жительница Нью-Дели, Индия, Шивани Пиппел разозлилась на организаторов свадьбы и наотрез отказалась выходить к жениху и гостям, пока не исправят допущенную ошибку. В ходе мероприятия внезапно заиграла не та песня, под которую невеста планировала появиться.