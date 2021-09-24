Пьяного Николаса Кейджа спутали с бомжом и выгнали из ресторана

В сети появилось видео с пьяным Николасом Кейджем в ресторане в Лас-Вегасе

Голливудского актера Николаса Кейджа, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, выгнали из ресторана в Лас-Вегасе, приняв за бомжа. Видеозапись произошедшего публикует таблоид The Sun.

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На записи, появившейся в сети, видно, как босой Кейдж в леопардовых штанах пытается общаться с попросившей его удалиться женщиной. Позже артиста выпроваживает темнокожий охранник. 57-летний Кейдж попытался вернуться в заведение, однако его останавливают в дверях.

Свидетели произошедшего заявили, что пьяного актера перепутали с бездомным. По словам сотрудников ресторана, перед инцидентом Кейдж употреблял дорогой виски и шоты текилы. Инцидент произошел 13 сентября.

В марте стало известно, что Кейдж женился в пятый раз. Его избранницей стала 26-летняя девушка Рико Шибату. Свадебная церемония прошла в Лас-Вегасе.