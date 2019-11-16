Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа

Актер Николас Кейдж близок к тому, чтобы сыграть самого себя в мета-драме «Невыносимая тяжесть огромного таланта», сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, медиакомпания Lionsgate находится на заключительной стадии переговоров по приобретению прав на киноленту, и, если сделка состоится, Кейдж будет утвержден в роли.

Персонаж Кейджа, согласно сценарию, всеми силами пытается получить роль в новом фильме культового режиссера Квентина Тарантино и периодически беседует с самим собой из 90-х, но более эгоистичным. Эти разговоры подталкивают его к ролям во все более плохих фильмах и потере статуса звезды. На фоне накопившихся долгов Кейдж приходит на вечеринку в честь дня рождения мексиканского миллиардера, который, как сообщают актеру из ЦРУ, на самом деле является наркобароном, чей картель похитил дочь кандидата в президенты Мексики, и одновременно агентом правительства США. В то же время мексиканец жаждет показать Кейджу сценарий, над которым он работает, и затем привозит бывшую жену и дочь актера, с которой у него натянутые отношения.

Сценарий, по данным Hollywood Reporter, написали Том Гормикэн и Кевин Эттен. Они вместе работали над сценарием сериала «Призраки». Гормикэн также выступил режиссером и сценаристом фильма «Этот неловкий момент» с Заком Эфроном.

Николас Кейдж — американский актер, продюсер и режиссер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Он снялся в таких фильмах, как «Покидая Лас-Вегас», «Угнать за 60 секунд», «Без лица», «Скала» и «Воздушная тюрьма». В последние годы снимается в низкобюджетных картинах, которые, как правило, проваливаются в прокате и получают массу негативных рецензий.

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