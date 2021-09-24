Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков из-за фото груди

Билли Айлиш заявила, что потеряла 100 тысяч подписчиков в Instagram из-за фото груди

Американская певица Билли Айлиш заявила, что потеряла 100 тысяч подписчиков из-за фотографий своей груди. Слова артистки приводит журнал Elle.

Артистка объяснила, что в начале своей карьеры, когда ей было 16-17 лет, она отказывалась демонстрировать публике свое тело, однако с наступлением совершеннолетия стала выкладывать в сеть более откровенные снимки, но это не понравилось многим ее подписчикам. «Люди держатся за эти воспоминания, формируют привязанность. Но это — дегуманизация», — считает артистка.

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«Я потеряла сто тысяч подписчиков просто из-за сисек. Людей пугают большие сиськи», — со смехом сообщила 19-летняя певица.

Айлиш выложила снимок с глубоким декольте, вызвавший споры в сети, в июле. Фанаты певицы выразили недовольство тем, что артистка начала чаще носить откровенную одежду, предположив, что так она хочет привлечь внимание к новому альбому.

Весной 2020 года Билли Айлиш показала фанатам короткометражный фильм, в котором разделась в знак протеста против бодишейминга. В картине певица порассуждала о том, как люди формируют впечатление о человеке, исходя только из его внешних качеств, а также пытаются загнать каждого в рамки.