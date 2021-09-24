Российский врач назвала способы избежать депрессии осенью

В конце сентября появляется множество факторов, способных спровоцировать так называемую осеннюю депрессию. Способы избежать этого состояния назвала кандидат медицинских наук, вице-президент международного общества «Стресс под контролем», невролог Ольга Котова, ее слова приводит радио Sputnik.

По словам российского врача, чтобы исключить расстройства настроения, необходимо включать как можно больше осветительных приборов дома и на работе. «Надо не жалеть электричества и не экономить на свете. Чем больше света дома и на работе, тем лучше для эмоционального состояния человека», — такой совет дала Котова.

Также осенью особенно необходимо ложиться спать вовремя и высыпаться, это поможет справиться с сезонной перестройкой организма, заявила врач. Она добавила, что привычка подолгу сидеть вечером за компьютером может стать дополнительным фактором риска возникновения депрессии осенью.

«Если слишком много сидеть перед голубым светом, то сон нарушается, и это тоже не лучшим образом влияет на эмоциональное состояние человека», — предупредила специалист.

Ранее турецкий врач отделения внутренних болезней, доктор Джума Эмироглу (Cuma Emiroglu) рассказал, что при смене времен года необходимо употреблять продукты, содержащие витамин B12. Доктор утверждает, что со сменой времени года с лета на осень у людей усиливается чувство усталости. Из-за активизации борьбы с холодной погодой обмен веществ замедляется, а иммунная система слабеет. Также начинает возникать состояние подавленности и депрессии.

