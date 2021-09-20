Названы лучшие для здоровья виды спорта

Опрошенные специалисты сервиса СберУслуги напомнили, что регулярная физическая нагрузка помогает дольше оставаться здоровым. Многие виды спорта позволяют поддерживать организм, передает агентство «Прайм».

Эксперты назвали виды спорта, которые оказывают положительное воздействие на организм: среди них — йога, танцы, бег, пешие прогулки и растяжка. Например, регулярные занятия йогой укрепляют сердце, а также улучшают кровообращение. Подобная расслабляющая вечерняя практика поможет настроиться на сон и улучшит его качество.

Танцы также укрепляют здоровье, делая тело сильнее, улучшая мышечную функцию и способствуя развитию гибкости и балансу. «Кроме того, танцы положительно влияют на когнитивные способности и даже улучшают память», — подчеркнули специалисты.

Положительно влияет на работу легких и сердечно-сосудистой системы бег. Такие занятия являются способом борьбы с депрессией и стрессом, как и пешие прогулки. Они служат самым простым способом уменьшить лишний вес, а также позволяют снизить тягу к сладкому и предотвращают образование артрита.

«Очень часто люди занимаются растяжкой только перед бегом и выполнением других физических упражнений. Однако растяжка может стать самостоятельной спортивной активностью. Ежедневная практика позволяет мышцам оставаться гибкими и сильными, а также помогает справиться с мышечным напряжением», — заключили эксперты.

Ранее специалисты назвали лучшее время суток для занятий спортом. Идеальным временем для тренировок эксперты считают утро, когда на улице еще свежо, а солнце не стало активным.