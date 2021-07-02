Систему управления спортом в России пересмотрят

Министр спорта России Олег Матицин заявил о пересмотре системы управления в данной области. Его слова приводит РИА Новости.

Матицин подчеркнул, что отношения государства и общественных организаций, связанных со спортом, требуют анализа и пересмотра. Он также поделился планами министерства по заключению соглашений со спортивными федерациями. Теперь от организаций потребуют предоставления программ развития.

До середины июля от министерства спорта требуется разработать предложения по улучшению системы управления спортом. 30 июня в ходе прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос относительно вылета сборной страны с чемпионата Европы и неудачи отечественных хоккеистов на чемпионате мира. В своей речи российский лидер упомянул и возможную необходимость кадровых перестановок в спорте.

Сборная России по футболу не пробилась в плей-офф чемпионата Европы. Уступив Дании со счетом 1:4 российская команда опустилась на четвертое место в своей группе.