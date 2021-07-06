Названо лучшее время суток для занятий спортом

Идеальным временем для тренировок эксперты называют утро, когда на улице еще свежо, а солнце еще не активное. К вечеру воздух обычно прогревается и во время тренировки может быть душно и трудно дышать. Об этом РИА Новости рассказали эксперты сервиса «СберУслуги».

Не рекомендуется заниматься спортом днем — в особенности, в жаркие дни, когда солнце находится в зените.

При этом, занимаясь спортом на улице, важно грамотно оценить свою подготовку, подобрать подходящую одежду и обувь, а также соблюдать питьевой режим. По мнению экспертов, вид летней активности может быть абсолютно любым, в зависимости от уровня подготовки, возраста и личных предпочтений.

«Это может быть йога или пилатес в парке, групповые занятия, бег, вейкбординг и даже аквааэробика на открытом воздухе. Занимайтесь с тренером, который поможет составить план тренировок и будет следить за вашим самочувствием и корректировать планы, если это потребуется», — советуют эксперты.

Кроме того, важно соблюдать водный баланс: пить чистую воду комнатной температуры. Газированные напитки, чай, соки и даже специальные спортивные напитки к этой категории не относятся.

Особое внимание следует уделить обуви. Это должна быть именно спортивная обувь, которая соответствует виду тренировки. В ней должно быть удобно заниматься, в противном случае это может привести к травме.

«Если функциональные свойства стопы будут нарушены из-за неправильно выбранной обуви, то все остальные системы в организме, в первую очередь колени и таз, будут нести повышенную нагрузку, что может привести к травме или болям», — предупреждают эксперты.

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