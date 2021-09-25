Усиленный после покушения на его советника кортеж Зеленского попал на видео

Кортеж Зеленского стал ездить с сиренами и мигалками после покушения на Шефира

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского усилили после покушения на его советника Сергея Шефира. Видео с ним опубликовало издание «Апостроф».

Кортеж попал на видео на Обуховской трассе в Киевской области, он двигался в сторону государственных дач вечером в пятницу, 24 сентября.

Теперь глава государства ездит с сиренами и мигалками и на большой скорости. Кроме того, увеличено количество машин. Перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы поручил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее сообщалось, что Киев согласился на помощь Федерального бюро расследований (ФБР) США в расследовании покушения на Шефира, чтобы «не возникало сомнений в объективности».

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия. Сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступников пока остаются неясными. Зеленский сообщил, что не знает, кто может стоять за атакой.

Позже стало известно, что стрелок, атаковавший советника, использовал для стрельбы патроны, которые изготовил кустарно. По версии следствия, он заменил порох в оригинальных боеприпасах калибром 7,62х39 венгерского производства. «Уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка», — полагают в МВД.

