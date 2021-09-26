Николай Басков рассказал о требованиях к будущей жене

Российский певец Николай Басков признался, что мечтает встретить в жизни любовь, создать семью и завести детей. Исполнитель рассказал, какой должна быть его будущая супруга, в интервью KP.RU. По словам певца, он сам любит радовать близких, поэтому будучи в отношениях, он никогда не возвращался домой без цветов.

Певец рассказал о своих требованиях к жене: он считает, что к любимому человеку должно тянуть не только духовно, но и физически. Женщина сначала открывается внешне, после чего перед мужчиной предстает ее душа. Чтобы пара жила в гармонии, важно узнать друг друга, достоинства и недостатки каждого.

Басков подчеркнул, что является человеком, «который любит заботиться, восхищаться, быть романтиком, дарить невероятные эмоции», поэтому ждет в ответ того же. При этом певец добавил, что создание и сохранение семьи требует огромного взаимного труда. Женщина, по его мнению, отвечает за «погоду» в доме.

«И в большей степени могу сказать, что "погода в доме" зависит от женщины. Потому что мужчина должен зарабатывать, обеспечивать, решать все социальные вопросы. На него взваливается все. А женщина должна быть тылом и поддержкой», — заявил Басков.

При этом исполнитель не раскрыл, состоит ли он сейчас в отношениях. Он допускает, что его неудачи в личной жизни могут быть связаны с излишней публичностью: многие считают, что Басков таким образом занимается пиаром.

Ранее Николай Басков рассказал о появившейся в его доме женщине. Она помогает певцу ухаживать за его кошкой по имени Шанель.