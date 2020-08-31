Басков рассказал о появившейся в его доме женщине

Российский певец Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ рассказал, что в его доме появилась женщина, ухаживающая за его кошкой. Видео опубликовано на странице телеканала в Youtube.

Исполнитель признался, что с первого взгляда влюбился в шотландскую вислоухую кошку Шанель. Животное он купил за сто тысяч рублей для своей мамы, но когда увидел ее, то понял, никому не готов ее отдать. Красивая и умная Шанель помогает скрасить одинокий досуг Баскова дома, певец разговаривает со своей питомицей и тренирует ее.

Чтобы кошка была под присмотром, он нанял для нее няню. Женщина живет в гостевой спальне и ухаживает за Шанель. Кроме того, она совмещает работу по уходу за любимицей певца с уборкой по дому. Няня регулярно присылает Баскову фотоотчеты и рассказывает о питании и состоянии кошки.

Когда Шанель подрастет, Басков намерен купить ей ошейник с бриллиантами и водить на все светские мероприятия, когда она подрастет. Певец признался, что забота о кошке готовит его к «новым открытиям в жизни».

Ранее Николай Басков рассказал о своих симпатиях. Во время церемонии вручения премии Fashion Summer Awards он признался журналистке, что его сердце сейчас занято «наполовину». Он пояснил, что в настоящее время у него есть несколько симпатий, однако раскрыть их публично он пока не спешит.