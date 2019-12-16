Николай Басков показал свою «роскошную» квартиру

Российский певец Николай Басков показал поклонникам интерьеры своей квартиры в Москве на Пречистенской набережной. Фото опубликовано в Instagram артиста.

«Я обожаю живые цветы, они всегда доставляют эстетическое наслаждение и добавляют свой неповторимый шарм в интерьер, создают уют и наполняют весенним ароматом дом!!!» — написал певец. Так он высказался о стоящем в вазе на столике букете цветов. До этого артист не баловал поклонников фотографиями своего жилья.

«Роскошный интерьер», «Музей, а не дом!», «Изысканно и уютно», «Красотища!» — восхитились пользователи соцсети.

Как пишет Life, недвижимость стоит 10 миллионов долларов (626,5 миллиона рублей), ее дизайном занимался Валентин Юдашкин. Предполагают, что квартиру мог подарить Баскову Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка в столице.

Ранее телеведущая Елена Малышева опубликовала в своем Instagram видео, снятое в ее квартире. Оказалось, что звезда популярной программы «Жить здорово!» предпочитает дворцовый стиль в интерьере.

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