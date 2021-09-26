В желудке гигантского аллигатора нашли останки пропавшего без вести американца

Внутри аллигатора в США нашли останки мужчины, пропавшего без вести в августе 2021 года, пишет The Mirror.

71-летний Тимоти Саттерли-старший (Timothy Satterlee Sr) пропал 30 августа возле своего дома в Слайделле к северо-востоку от Нового Орлеана (штат Луизиана). Жена американца видела, как большой аллигатор напал на супруга, вышедшего посмотреть содержимое сарая, заполненного водой. Аллигатор ранил мужчину в руку. 68-летняя женщина оттащила его на лестницу и отправилась звать на помощь. После она вернулась, но не нашла мужа на лестнице. Полиция предположила, что на мужчину мог напасть аллигатор и охотилась на рептилию несколько месяцев. В сентябре хищник длиной 12 футов (3,6 метра) и весом 226 килограммов был пойман и убит.

В желудке гигантского аллигатора обнаружили кости человека, ДНК-экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшему без вести Саттерли-старшему. Анализы совпали по 11 пунктам.

Аллигаторы напали на людей на второй день наводнения, вызванного обрушившимся на побережье Мексиканского залива США ураганом. Дом Саттерли-старшего находится недалеко от района, в который туристы ездят, чтобы увидеть диких животных.

Ранее житель индийской деревни Рагхулия вблизи города Хатима, штат Уттаракханд, пропал без вести. Его нашли спустя три дня в зубах крокодила.