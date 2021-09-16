Пропавшего на три дня мужчину нашли в зубах крокодила

Hindustan Times: индиец ушел гулять, не возвращался три дня и был найден в зубах крокодила

Житель индийской деревни Рагхулия вблизи города Хатима, штат Уттаракханд, пропал без вести. Его нашли спустя три дня в зубах крокодила. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Судхев Сингх Дебу ушел гулять на поле недалеко от пруда и не вернулся домой. Спустя три дня местный фермер пошел отпугивать обезьян и увидел на берегу пруда крокодила. Мужчине показалось, что рептилия поедает человеческие останки.

Индиец рассказал об увиденном жителям деревни, и возле пруда собралась толпа. Глава поселения Гурмей Сингх сообщил о произошедшем в полицию и лесничество, после чего на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и специалисты по охране лесного хозяйства.

Тело погибшего направили на вскрытие для установления точной причины смерти. По словам окружного лесничего Кундана Кумара, на первый взгляд кажется, что мужчина погиб в результате нападения крокодила, но нельзя исключать и версию, что он был убит и сброшен в пруд.

Ранее стало известно, что крокодилы растерзали рыбака из деревни Силобела в зимбабвийской провинции Мидлендс. К утру следующего дня был найден скелет зимбабвийца.