США задумали противостоять китайскому мегапроекту

Представители США планируют поездку по Южной Америке для разработки новых структурных проектов, которые будут противостоять экономической программе Китая «Один пояс — один путь», пишет Reuters. Мегапроект Пекина, запущенный в 2013 году, предполагает проекты по развитию инфраструктуры по всему миру.

Делегация дипломатического корпуса во главе с заместителем советника президента Джо Байдена по национальной безопасности Далипом Сингхом планирует встретиться с президентами Колумбии, Эквадора и Панамы. США задумали инвестировать в Южную Америку в рамках глобальной инициативы «Восстановим мир в его лучшем виде» (B3W), которая была разработана странами «Большой семерки». Ее стоимость оценивается в 40 триллионов долларов. Программа охватывает множество стран, от Латинской Америки до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

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В рамках проекта представители США также планируют общение с частным сектором и представителями общества на темы в области климата, здоровья, цифровых технологий и гендерного равенства. По словам представителя администрации Байдена, официальное мероприятие по запуску программы запланировано на начало 2022 года.

В рамках инициативы «Один пояс — один путь» более 100 стран подписали соглашения с Китаем о сотрудничестве в рамках развития железных дорог, портов и автомагистралей. При этом в США уверены, что очень немногие из проектов имеют экономический смысл. «Они часто предполагают низкие трудовые и экологические стандарты», — заявил представитель администрации Байдена.

С китайским проектом собирается конкурировать и Европейский союз — он запустит проект «Глобальные Ворота». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что благодаря проекту у ЕС есть шанс построить партнерские отношения со странами по всему миру. Она упрекнула Китай в том, что «Один пояс, один путь» создан для расширения стратегического влияния КНР через создание долговой зависимости.