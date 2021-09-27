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Девушка увеличила губы из-за травли в сети и пожалела об этом

Жительница Великобритании Кэтили Бэйли увеличила губы из-за травли в сети
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Фото: @katylee_bailey

Жительница Великобритании увеличила губы филлерами из-за насмешек хейтеров и пожалела об этом. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Согласно материалу, 19-летняя Кэтили Бэйли (Katylee Bailey) столкнулась с травлей в сети из-за своих губ. По ее словам, в одном из видео она призналась, что чувствует себя неуверенно из-за их формы, и с тех пор юзеры пишут ей оскорбления на этот счет. «Люди начали мне говорить, что тонкие губы не привлекательны, и что никто не захочет встречаться с кем-то вроде меня», — поделилась девушка.

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Бэйли призналась, что негативные комментарии отрицательно сказались на ее самооценке, поэтому она решила увеличить губы. Так, англичанка ввела один миллилитр филлера гиалуроновой кислоты, а затем еще один спустя несколько месяцев после первого визита косметолога. В сумме за обе процедуры она заплатила 220 фунтов стерлингов (22 тысячи рублей).

Девушка подчеркнула, что пожалела о своем поступке, поскольку увеличение губ не помогло ей стать увереннее в себе. «Я сделала эту процедуру, чтобы поднять свою самооценку, но это не сработало. Как только препарат начнет рассасываться и исчезать, я не буду вводить его снова, — заключила героиня материала. Я хочу напомнить людям, что такие процедуры нужно делать по собственному желанию, а не из-за давления общества».

Ранее в сентябре модель потратила 1,3 миллиона рублей на изменение внешности из-за Instagram. Каролина Диас Тозаки (Caroline Dias Tozaki) объяснила, что фильтры в соцсети Instagram, которые делают лицо более привлекательным, негативно сказались на ее психике. По ее словам, она потратила 13 тысяч фунтов стерлингов (1,3 миллиона рублей) на инъекции филлерами гиалуроновой кислоты.

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