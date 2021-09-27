Алексей Немерюк: в Москве ужесточат контроль за ношением масок в магазинах и ресторанах

В Москве ужесточат контроль за соблюдением масочного режима, особенное внимание уделят ношению масок в магазинах и ресторанах. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, его слова приводит агентство «Москва».

По словам чиновника, в столице работают мобильные группы, проверяющие магазины, рестораны и кафе.

«На неделе ряд крупных торговых центров уже получил предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», — заявил Немерюк.

Также он напомнил, что при нарушении мер профилактики коронавирусной инфекции предусматривается штраф до одного миллиона рублей и приостановка деятельности организации до 90 суток.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о продлении ограничительных мер из-за коронавируса до 31 октября.