В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в транспорте

В московском общественном транспорте усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Об этом в среду, 9 июня, сообщили ТАСС в пресс-службах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

«В связи с ужесточением масочно-перчаточного режима в общественных местах Москвы ЦППК усилит контроль за ношением средств индивидуальной защиты на протяжении всей поездки в электропоездах и на инфраструктуре. Компания принимает необходимые меры, чтобы гарантировать соответствие рейсов критериям безопасности — проводит регулярную дезинфекцию на платформах и в поездах, масштабно информирует пассажиров о необходимости ношения масок и перчаток», — отметили в МТППК.

Ранее 9 июня стало известно, что в Москве усилят контроль за ношением средств индивидуальной защиты в торговых центрах, кафе, летних верандах и общественном транспорте. Уполномоченные сотрудники правительства столицы совместно с полицией будут проводить контрольные мероприятия. За нарушение перчаточно-масочного режима предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

За последние сутки число новых случаев COVID-19 в Москве достигло наивысших показателей с 16 января — 4124, эпидемиологическая обстановка в столице ухудшается. Общее число заражений в стране впервые с марта превысило 10 тысяч и составило 10 407.