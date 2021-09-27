Организатор восхождения на Эльбрус рассказал о своей ошибке

Организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, пришел с повинной

Организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять альпинистов, дал признательные показания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, старший гид Денис Алимов написал явку с повинной.

Как уточняет издание Baza в своем Telegram-канале, задержанный рассказал, что при расчете восхождения ошибся с месяцем и погодой.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее сообщалось о задержании Алимова. Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого и помещении его в СИЗО на два месяца.

Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильный снег, низкая температура и плохая видимость. Погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.