Тела троих альпинистов спустили с Эльбруса

Спасатели спустили с вершины Эльбруса тела троих погибших альпинистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 16:10 по московскому времени, специалисты произвели спуск тел на высоту 5100 метров. Дальнейшая транспортировка проводилась с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.

Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. В результате происшествия погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

По мнению эксперта по выживанию Михаила Макея, решение продолжить восхождение на гору вопреки ухудшающимся погодным условиям стало решающим фактором, которое привело к трагическому исходу.