Застрявший на Эльбрусе альпинист рассказал о спасении

Альпинист из группы застрявших туристов снял на видео спасение с Эльбруса

Альпинист, входивший в группу туристов, застрявших на Эльбрусе, рассказал о своем спасении и снял процесс на видео, которое опубликовано в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, что мужчина сидит на ратраке, рядом с ним стоят спасатели. «Мы на этом ратраке поедем в наши приюты. Нас трое, в новостях писали, что вернулись трое. Я, мой гид Антон и жена гида Ильи. Втроем спустились», — поделился он. Также на видео видны плохие погодные условия: снег и ветер.

Группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус 23 сентября. По последним данным, погибли три человека, еще 14 туристов спасли, судьба двоих неизвестна. По данным ТАСС, все входящие в группу альпинисты не являются профессионалами, включая гида, который бросил туристов.

Поиски пропавших ведутся на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняют шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Порывы ветра достигают до 40 метров в секунду, температура воздуха составляет минус 20 градусов.

