Эксперт по выживанию раскрыл «фатальную» ошибку погибших на Эльбрусе россиян

Эксперт по выживанию в экстремальных условиях Михаил Макей раскрыл причину гибели пяти российских альпинистов на Эльбрусе. Об этом рассказал в беседе с порталом News.ru.

По его словам, решение продолжить восхождение на гору вопреки ухудшающимся погодным условиям стало решающим фактором, которое привело к трагическому исходу.

«Очевидно, что было понятно, что нельзя идти, но люди, видимо, преследовали цель "гора любой ценой". Им надо было оказаться на вершине, но это фатальная ошибка, из-за которой гибнут люди», — подчеркнул он.

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Макей добавил, что трагедии можно было бы избежать, если бы группа вовремя развернулась. Также специалист назвал Эльбрус коварной горой, несмотря на наличие туристической инфраструктуры и комфортность с точки зрения процесса восхождения.

Ранее Следственный комитет опубликовал списки погибших на Эльбрусе альпинистов, среди которых числятся четыре женщины в возрасте от 32 до 40 лет и мужчина 39 лет. Туристы приехали на Кавказ из пяти российских городов — Санкт-Петербурга, Тюмени, Якутска, Екатеринбурга и Тольятти.

23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Именно резкое ухудшение погодных условий, по мнению организаторов тура, назвали причиной несчастного случая, в результате которого погибли пятеро россиян. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.