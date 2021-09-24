Названы главные ошибки ведущих альпинистов на Эльбрус гидов

Тренер инструкторов по альпинизму Денис Киселев дал свою оценку действиям горных гидов, которые повели группу на восхождение на Эльбрус, а также назвал их главные ошибки. Мнением альпинист поделился с РЕН-ТВ.

По мнению Киселева, в межсезонье восхождение в условиях непогоды — это «однозначный риск». «Погода в это время на Эльбрусе меняется быстро и скоротечно, но это не атомный взрыв. Все равно были какие-то предпосылки», — отметил альпинист.

Второй главной ошибкой руководитель альпклуба назвал слишком короткий промежуток времени между решением о спуске участницы, которой стало плохо, и моментом ее смерти. Кисилев считает, что ведущие группу гиды могли отказать девушке в восхождении раньше.

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«Это горы, конечно. Там все обостряется, все серьезнее. Но все же должны были быть какие-то явные предпосылки, которые, видимо, не заметили, не придали им значение», — добавил тренер.

Тем не менее, собеседник издания подчеркнул, что действия инструкторов «были абсолютно правильные». Однако, по его словам, решение о спуске всей группы могло спасти много жизней.

«Там люди боролись за свою жизнь и, думаю, участники сделали все, что могли в тех условиях. Но по факту бороться за жизнь участников надо до того, как такое происходит. Это вопрос профессионализма людей, какого-то чутья», — заключил Киселев.

23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Именно резкое ухудшение погодных условий, по мнению организаторов тура, явилось причиной несчастного случая, в результате которого погибло пятеро россиян.