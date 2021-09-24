Спасатели назвали сроки спуска погибших на Эльбрусе россиян

Спасатели назвали сроки спуска тел погибших на Эльбрусе альпинистов — их спустят в пятницу, 24 сентября, в течение дня. Об этом сообщил ТАСС.

Работающие на Эльбрусе экстренные службы отметили, что тела трех погибших россиян будут спущены с горы в течение пятницы, 24 сентября. Спасатели уже приступили к работе.

23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Именно резкое ухудшение погодных условий, по мнению организаторов тура, являлось причиной несчастного случая, в результате которого погибло пятеро россиян.

