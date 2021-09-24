Следователи заинтересовались гибелью туристов на Эльбрусе

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту гибели альпинистов на Эльбрусе. Об этом сообщает Следственное управление СК по Кабардино-Балкарской Республике.

Группа из 19 туристов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших ведутся на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняют шквалистый ветер, пурга, 20-градусный мороз и плохая видимость.

По последним данным, МЧС обнаружило троих участников восхождения мертвыми, еще 14 туристов спасены. Местоположение оставшихся определено, они находятся без сознания на склоне, их планируется спустить на ратраке в ближайшие часы, заявили ТАСС спасатели.

Ушедший проводник

Позднее стало известно, что туристы, запросившие помощь, не являются профессионалами. Также спасатели выяснили, что проводник не обладает достаточной квалификацией и мог нарушить сроки, в которые группа должна была совершать восхождение на вершину.

Более того, гид оставил свою группу и в одиночку ушел вниз. Его позднее встретили члены Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Однако дочь двух пропавших туристов из Санкт-Петербурга рассказала, что ее родители отправились на восхождение «с проверенным гидом». «В прошлый раз тоже были плохие метеоусловия, но они успешно спустились обратно», — отметила она.

Опасная вершина

Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин рассказал, что почти у всех спасенных туристов сильное обморожение. У некоторых из них также имеются переломы конечностей. Спасатель уточнил, что бригады «Медицины катастроф» сейчас встречают альпинистов на высоте почти четыре тысячи метров, еще 12 машин скорой дежурят у подножия горы на поляне Азау.

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Это далеко не первое ЧП на Эльбрусе за этот год. Так, в июне российского туриста эвакуировали после падения в расщелину. 36-летний Денис Шадрин из Липецка впервые в жизни приехал на Кавказ, и после недели акклиматизации он с другом отправился покорять вершину без сопровождения гида. На высоте около пяти тысяч метров туристы поняли, что восхождение им не по силам и решили развернуться. Из-за плохой видимости мужчины заблудились — Шадрин провалился в расщелину, пролетев около десяти метров между льдами.

Однако не всегда помощь успевает прибыть вовремя. Так, в мае альпинист погиб во время похода от сердечного приступа. Он скончался на месте. В том же месяце на Эльбрусе нашли тела двух альпинистов, пропавших после восхождения на гору. Девушка и ее гид должны были вернуться на базу Азау 21 апреля. Последний раз они выходили на связь 17 апреля и сообщили, что из-за плохой погоды вынуждены «зарыться в снег уже на вторую ночевку».