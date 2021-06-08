Россиянин провалился в расщелину на Эльбрусе и рассказал о своем спасении

Российского туриста эвакуировали после падения в расщелину на Эльбрусе. Историей о своем спасении мужчина поделился с телеканалом «Звезда Плюс».

Как признался 36-летний Денис Шадрин из Липецка, 1 июня он впервые в жизни приехал на Кавказ. Около недели мужчина проходил акклиматизацию — самостоятельно поднимался в горы на высоту около 3,5 тысячи метров. Спустя неделю, 7 июня, он отправился покорять вершину Эльбруса без сопровождения гида. При этом опыта восхождения у него раньше не было.

Тем не менее, вместе с Шадриным был его друг, и они оба планировали вместе дойти до вершины Эльбруса. На высоте около пяти тысяч метров туристы поняли, что восхождение им не по силам и решили развернуться. Из-за плохой видимости мужчины заблудились — Шадрин провалился в расщелину, пролетев около десяти метров между льдами.

«Подо мной была еще пропасть метров 50. Испугался. И в тот момент, когда начал уже замерзать, я позвонил и попрощался со всеми самыми близкими людьми», — вспоминает произошедшее россиянин.

Шадрин признался, что после наступил момент отчаянья: он не мог пошевелить телом из-за риска обрушения льдины, однако сумел собраться и продолжить ждать помощи. В итоге россиянина достали из расщелины сотрудники Эльбрусского высокогорного спасательного отряда.

«Очень благодарен спасателям. Я всем говорю, что у меня 7 июня второй день рождения. И у меня появилось семь братьев — это ребята-спасатели, которые меня достали», — добавил Шадрин.

Ранее в мае российский турист погиб при восхождении на Эльбрус. По данным отделения МЧС по Кабардино-Балкарии, он был в составе группы из четырех альпинистов. В процессе похода у путешественника случился сердечный приступ. Он скончался на месте.