Опубликован список погибших на Эльбрусе альпинистов

Альпинисты, погибшие при восхождении на Эльбрус, проживали в пяти российских городах — Санкт-Петербурге, Тюмени, Якутске, Екатеринбурге и Тольятти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

Так, в ведомстве опубликовали список погибших туристов, среди которых числятся четыре женщины в возрасте от 32 до 40 лет и мужчина 39 лет.

Ранее, 24 сентября, спасатели назвали сроки спуска тел погибших россиян. По данным экстренных служб, тела трех погибших россиян будут спущены с горы в течение одного дня.

23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Именно резкое ухудшение погодных условий, по мнению организаторов тура, являлось причиной несчастного случая, в результате которого погибло пятеро россиян. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.