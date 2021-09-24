Врач рассказала о состоянии выживших на Эльбрусе альпинистов

Состояние 11 госпитализированных альпинистов, пострадавших при восхождении на Эльбрус, оценивается как удовлетворительное. Об этом рассказала врач больницы, в которую были доставлены выжившие, Анжела Теунова, передает РЕН ТВ.

По ее словам, туристы были доставлены в медицинское учреждение около 03:00 — 04:00 мск с травмами различной тяжести. «Трое из них с общим переохлаждением госпитализированы в терапевтическое отделение, восемь с различной глубиной обморожения поступили в ожоговое отделение, и один пациент с переломом голени госпитализирован в травматологическое отделение», — рассказала она.

Также медик отметила, что в настоящее время пострадавшие чувствуют себя удовлетворительно. Те, кто поступил в больницу с обморожениями нижних конечностей, ходить самостоятельно пока не могут, однако «для большинства из них прогноз благоприятный».

Ранее спасатели назвали сроки спуска тел погибших туристов — их спустят в пятницу, 24 сентября, в течение дня. Отмечается, что сотрудники МЧС уже приступили к работе.

23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. На поисково-спасательные работы выдвинулись семь человек, а также две единицы техники. Поиски пропавших велись на высоте свыше пяти тысяч метров. По мнению организаторов тура, резкое ухудшение погодных условий стало причиной несчастного случая, в результате которого погибли пятеро россиян.

