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Альпинист оценил действия гидов во время смертельного происшествия на Эльбрусе

Альпинист назвал оператора восхождения ответственным за гибель туристов на Эльбрусе
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Фото: МЧС РФ / ТАСС

Гиды действовали правильно во время смертельного происшествия на Эльбрусе, при котором погибли пять туристов. Так их действия оценил альпинист Сергей Ефимов, передает НСН.

«Действия гидов после того, как началась непогода, были грамотными. Единственное, что они пошли, невзирая на предупреждение о непогоде. Надо было раньше возвращаться или вообще не выходить на восхождение, если был долгосрочный прогноз о непогоде», — сказал он.

По словам Ефимова, причиной трагедии стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов и ответственность за трагедию должен нести оператор, который их туда вел, так как люди пошли на Эльбрус, несмотря на плохой прогноз погоды.

Альпинист указал, что сделал вывод о неподготовленности группы в том числе исходя из того, что одной из девушек стало плохо и она умерла. «Плюс они в непогоду продолжили восхождение. Они не дошли чуть-чуть до вершины», — сказал он.

23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погоды при восхождении на Эльбрус. По мнению организаторов тура, именно резко испортившаяся погода стала причиной несчастного случая, при котором погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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