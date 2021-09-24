Выживший участник восхождения на Эльбрус рассказал о случившемся

Один из выживших участников восхождения на Эльбрус Дмитрий Долгов рассказал о случившихся событиях. Интервью мужчины из медицинского учреждения опубликовал Telegram-канал Mash.

Как отметил турист, в четверг, 23 сентября, в два часа ночи группа выдвинулась на ратраках к скалам Пастухова (примерная высота около 4,7 тысячи метров — прим. «Ленты.ру»). До вершины они дошли к десяти часам утра — в это время одной из участниц восхождения стало плохо. Когда внезапно поднялся сильный ветер и резко ухудшилась видимость, группа начала спускаться вниз.

«Но по прогнозу ухудшение должно было начаться в 12 дня — так, небольшое ухудшение. А вот уже в три часа должна была быть совсем плохая погода», — добавил Долгов.

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При спуске альпинисты сорвались с перил, которые протянуты веревками вдоль склона. По словам туриста, у Антона (Антон Никифоров, гид одной из групп — прим. «Ленты.ру») были обморожены пальцы, у навигатора садились батарейки. Тем не менее обратный путь в снежной пурге они нашли благодаря вешкам, которыми спасатели обозначают дорогу.

«Я думал мы тоже потеряемся, не дойдем никуда. Мы по этим вешкам плюс немного по навигатору дошли до спасателей — они шли нам навстречу», — заключил Долгов.

Ранее, 23 сентября, группа альпинистов запросила помощи из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте более пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Именно резкое ухудшение погодных условий, по мнению организаторов тура, стало причиной несчастного случая, в результате которого погибло пятеро россиян.