В версии организаторов трагичного восхождения на Эльбрус нашли несоответствие

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской республике опровергло версию о несчастном случае с группой альпинистов на Эльбрусе, которую назвал один из организаторов тура. Несоответствие хронологии трагичного восхождения нашли в интервью представителей фирмы и ведомства BFM.RU.

Так, по словам старшего гида команды «Эльбрус Гайд» Дениса Алимова, восхождение совершалось в погодное окно, проблемы возникли только при спуске с вершины. При резком ухудшении погоды гиды приняли решение возвращать группу вниз, однако движение участников замедлило то, что один из них сломал ногу, — организатор назвал это «фатальным фактором».

«Не было оснований считать, что вот мы пришли в десять утра, ребята, и надо срочно бежать вниз. Сложно обвинить их в несоблюдении тайминга. Они начали пытаться выйти на связь примерно в 12 часов дня, операция началась только часов в пять вечера. Они пусть сами дадут оценку собственным действиям», — раскритиковал действия МЧС Алимов.

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Тем не менее представитель ведомства Айгуль Гулиева отметила, что сообщение о том, что группе альпинистов требуется помощь на высоте 5,4 тысячи метров на Эльбрусе, поступило в 17 часов 10 минут. Версию о том, что первый сигнал о спасении подавался в 12-13 часов, Гулиева назвала «невероятной». Она предположила, что оповещение могло не дойти, или его не получилось передать с первого раза.

«Как только поступает сигнал, у нас базируются спасатели, которые первыми выходят на поисково-спасательные работы, они всегда наготове, они тут же выходят», — объяснили в МЧС.

Как отмечает интернет-портал, в полдень 23 сентября на этой же самой частоте сигнал о помощи зафиксировали другие альпинисты, которые были наверху на Эльбрусе.

Ранее, 23 сентября, группа альпинистов запросила помощи из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте более пяти тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. Именно резкое ухудшение погодных условий, по мнению организаторов тура, стало причиной несчастного случая, в результате которого погибло пятеро россиян.