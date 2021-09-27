В России решили ограничить походы в горы после гибели альпинистов на Эльбрусе

В Кабардино-Балкарии решили ужесточить правила восхождения на Эльбрус после трагедии с гибелью альпинистов. Об этом рассказал глава республики Казбек Коков в своем Insragram-аккаунте по итогам совещания на базе Поисково-спасательной службы МЧС России.

Так, Коков предложил разработать дополнительные ограничительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на обеспечение безопасности путешественников во время высокогорных походов.

Кроме того, глава региона поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений.

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Ранее 27 сентября спасатели спустили с вершины Эльбруса тела троих погибших альпинистов. Сначала специалисты произвели спуск на высоту 5100 метров, затем транспортировка проводилась с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.

Вечером 23 сентября группа из 19 альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте свыше 5 тысяч метров. Работу спасателей затрудняли шквалистый ветер, сильные осадки в виде снега, низкая температура и плохая видимость. В результате происшествия погибли пять человек. 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.