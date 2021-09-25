Покоривший Эльбрус альпинист назвал главную опасность горы

Альпинист Сергей Ефимов: непогода — самое страшное, что может быть на Эльбрусе

Самая главная опасность, которая может поджидать при восхождении на Эльбрус, — непогода, считает покоривший гору альпинист Сергей Ефимов. Такую опасность он назвал в интервью НСН.

«На Эльбрусе самое страшное, что может быть, это непогода. Происходит резкое падение температуры, а самое плохое, что нет видимости, ничего не видно, непонятно куда идти. Чтобы найти обратную дорогу, остается идти либо по GPS, либо во время восхождения ставить отметки, которые видно через 15-20 метров, чтобы не заблудиться», — сказал он.

По словам Ефимова, в целом Эльбрус — достаточно простая гора, но для восхождения надо быть физически подготовленным и пройти подготовку хождения по льду и снегу.

Ранее Ефимов заявил, что гиды, которые находились с туристами во время смертельного происшествия на Эльбрусе, действовали правильно. По его мнению, ответственность за гибель пяти альпинистов лежит на принимающей стороне и связана с неподготовленностью туристов.

23 сентября группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погоды при восхождении на Эльбрус. Погибли пять человек, еще 14 туристов удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).