Синоптик оценил версию об убившей туристов на Эльбрусе «черной метели»

Синоптик: перед убившей туристов «черной метелью» на Эльбрусе был ряд опасных явлений

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру» оценил версию о том, что пятеро туристов погибли при восхождении на Эльбрус из-за «черной метели» — опасного погодного явления.

Шувалов уточнил, что в районе, где туристы совершали восхождение, уже с понедельника, 20 сентября, наблюдался целый ряд неблагоприятных метеорологических условий, поэтому «черная метель» действительно могла возникнуть на склонах горы, убив их.

«Если говорить более точно, то это были и сильные осадки, и сильный ветер, и резкое понижение температуры — она понизилась сразу градусов на 10. Это произошло где-то во вторник, 21 числа. Сами явления заняли 21-22 число. Для такого времени года это не исключение — такие погодные условия надо предусматривать при прокладывании маршрута», — сказал синоптик.

По словам Шувалова, «черной метелью» называют крупные хлопья снега, летящие практически параллельно поверхности земли, из-за чего наступает очень плохая видимость — 10-15 метров. Чаще всего этим термином обозначают погодные условия Крайнего севера.

Ранее версию о том, что именно «черная метель» могла стать причиной гибели туристов на Эльбрусе, выдвинул ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

23 сентября группа альпинистов, восходившая на Эльбрус, запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий, находясь на высоте 5,4 тысячи метров. Погибли пятеро человек, еще 14 удалось спасти. Как сообщили в МЧС, сопровождавший группу гид спустился вниз во время происшествия, бросив людей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ(«Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).