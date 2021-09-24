Появилась новая версия гибели альпинистов на Эльбрусе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал новую версию гибели российских альпинистов при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, трагедия произошла из-за редкого погодного явления, которое называют «черная метель». «23 сентября погода на Эльбрусе определялась прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождаемого шквалистым ветром и сильными ливневыми осадками, в высокогорье переходящими в снежные заряды», — отметил он.

Метеоролог добавил, что на высоте пяти тысяч метров температура опустилась до минус 15 градусов. При этом средняя скорость ветра составляла 25 метров в секунду.

Тишковец подчеркнул, что при сочетании ураганного ветра и сильного мороза эквивалентная температура в Москве достигает минус 50 градусов. Такие погодные условия повышают риск переохлаждения и обморожения.

Ранее группа альпинистов запросила помощь спасателей из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Путешественники находились на высоте 5,4 тысячи метров. В результате происшествия погибли пятеро альпинистов, а 14 человек удалось спасти. По данным МЧС, гид, сопровождавший группу, бросил ее во время происшествия и спустился вниз.