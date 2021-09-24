Следователи завели дело после гибели пяти туристов при восхождении на Эльбрус

СКР возбудил дело в связи с гибелью пяти туристов при восхождении на Эльбрус

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в связи с гибелью пяти туристов на Эльбрусе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется управлением СКР по Кабардино-Балкарии по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ).

24 сентября спасатели намерены спустить тела погибших.

23 сентября группа альпинистов запросила помощи из-за ухудшения погодных условий при восхождении на Эльбрус. Поиски пропавших велись на высоте более пяти тысяч метров.